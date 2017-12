Миколай подзелєл 92 дарунки

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули вчера преславене швето св. Миколая, а вон вечар у церкви подзелєл наймладшим парохияном 92 дарунки.

Швето преславене на Службох Божих на 9 и 17 годзин хтори служели парох о. Дамян Кича ЧСВВ, и капелан о. Платон Салак ЧСВВ хтори визначели чесноти живота велького святого хторого пре його милосердиє, поготов ґу худобним, почитує цали християнски швет.

По вечаршей Служби виронаучни дзеци зоз шестру служебнїцу Емануилу св. Миколайови и полней церкви дзецох и їх родичох виведли пригодну програму, а на концу Миколай шицким подзелел дарунки.

