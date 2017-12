Почала диґитализация културного скарбу

НОВИ САД – Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Штаткич зоз сотруднїками тих дньох отримал роботну схадзку з помоцнїком министра за културу и информованє Деяном Масликовичом хтори, медзи иншим, задлужени за розвой диґиталней виглєдовацкей инфраструктури у обласци култури и уметносци.

Як гварел Масликович, Влада Сербиї нєдавно усвоєла напрямки за диґитализацию културного скарбу у Сербиї зоз шицкима стандардами хтори ше муши сполнїц у технїчним смислу и хтори обовязуюци за установи култури у Републики, алє су источасно и препорука за покраїнски установи култури, же би ше створело єдинствену систему диґитализованого културного скарбу у цалей Сербиї.

Секретар Штаткич виражел порихтаносц за дальше сотруднїцтво, бо то єден з приоритетох роботи ресорного секретарияту. Вон гварел и же Музей Войводини перши почал процес диґитализациї културного скарбу на териториї АП Войводини, а з уводзеньом информацийних технолоґийох до музейох, розвите софтверске ришенє ИМУС през хторе ше обрабя кажди музейни предмет, и на тот способ ше достанє єдинствену документацию.

–Конєчни циль диґитализациї културного скарбу у музейох то видлївосц и доступносц податкох о предметох и умрежованє шицких установох култури хтори ше занїмаю зоз културним скарбом на териториї Републики Сербиї, та и наш секретарият порихтани сотрудзовац у тей обласци – заключел секретар Штаткич.

