ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на Всеночним на 17 годзин, хторого служел о. Михаил Холошняй, з нагоди швета св. Миколая, у орґанизациї Церковного одбора дзецом подзелєни сто пакецики.

Як гварел о. Михаил Холошняй, на швето того святого добродїя, вовторок 19. децембра, на дополадньовей Служби Божей, покресцена одроснута Дюрдьовчанка Єлица Раґай, хторей була кума Саня Раґай Яндрич.

