Участвовали и керестурски школяре

СРБОБРАН – Школяре рукометней секциї Основней школи „Петро Кузмяк” участвовали на „Турниру Младосци – Србобран 2017” у мини рукомету котри отримани внєдзелю, 17. децембра.

На турниру участвовали осем екипи – РК „Младосц ТСК” (два екипи) з Бачкого Ярку, РК „Русин” з Руского Керестура, РК „Диронь”, РК „Вербас”, РК „Ядран” з Фекетичу, РК „Гайдук” з Чуруґу и домашнї РК „Србобран”.

Вкупно участвовали 120-еро дзеци, одбавени 16 змаганя, кажда екипа по штири, а резултати остали у другим планє, та шицки екипи достали символични награди понеже циль турниру бул змоцнєнє спортского духу и фер бависка.

