Вигласани буджет за 2018. рок

ШИД – Скупштина општини (СО) на нєшкайшей схадзки, хтора отримана по швидким поступку, вигласала буджет за 2018. рок.

По тей одлуки вкупни приходи плановани у виносу од 1.167.540.000 динари, до чечуцей буджетней резеви буду опредзелєни 30 милиони динари, а до стаємней резерви пейц милиони динари, так же вкупни винос розпоредзених средствох у наступним року будзе 1.132.540.000 динари.

СО тиж прилапела и одлуку о вименкох и дополнєньох одлуки о буджету за 2107. рок з хтору вкупни приходи виноша 1.241.600.000 динари, до чечуцей буджетней резерви опредзелєни шейсц милиони динари, а до стаємней резерви два милиони динари.

Одборнїки вигласали и одлуку о вивершеню буджету од 1. януара по 30. септембер 2017. року, з хтору вкупни приходи утвердзени на 640.160.307 динари цо 52,96 одсто од планованого.

Одборнїки вигласали и одлуку о максималним чишлє занятих на нєодредзени час у орґанизацийних часцох локалней самоуправи, як и кадрови план за Општинску управу, явне правобранительство и фахово служби општини.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)