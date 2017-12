Крачунска винчованка кир Георгия Джуджара: Христос раждаєтся!

З нагоди радосного швета Рождества Христового мило ми и того року з цалого шерца висловиц щири винчованя и благослов. Христос Раждаєтся – Славите Єго!

Нєшка нам з нєбесним шветлом швици дзень Рождества Христа Бога и Спасителя нашого. Настал нам дзень любови и радосци. То дзень у яким сам Бог зишол гу гришнїком – Створитель зишол гу свойому створеню – пребогати Бог постал бидни.

Того, котрого давно пред народзеньом пророковали пророки, тераз после народзеня славя и ошпивую нєбесни ангели. У вифлеємскей пещери Пречиста Дїва трима на рукох Сина свойого и Бога нашого. У яшелькох лєжи тот, Котри у своїх рукох трима цали швет, Створитель слунка ше народзел у ноцней цмоти, безконєчно мудри постал дзецко. Яка то пречудна смиреносц, до якей ше облєкол всемогутни Бог.

Того дня зме прияли богатства на живот вични. Прето славме тото вельке швето Рождества Христового по християнски.

Було би мало поприкрашовац нашо доми и нашо храми, було би мало аж и шпивац крачунски писнї и коляди, кед би у наших шерцох нє було Божей благодатї, и кед би дзвери наших шерцох остали отворени на грих.

Най нам тото швето Рождества Христового змоцнї, насампредз, святу виру у наших шерцох, же бизме вше паметали и нїгда нє забували на тоти обецунки котри зме дали прейг наших кумох на дзень нашого кресценя – народзеня до живота надприродного. Теди зме обецали вирносц и любов Богу и своєй святей Церкви. На таки способ зме ше обовязали на вирносц и свойому обряду, и традицийом. Тота вирносц Богу и Церкви чувала нас през столїтия, нє дала нам препаднуц, додавала нам сили и одваги подношиц и превозисц почежкосци каждого часу, вше у твардей надїї на Христову побиду.

У тей винчованки на швето Рождества Христового жадам висловиц щири жаданя, яки на окремни способ упутюєм младим, хорим и слабим. Най Дзецко Боже Христос Спаситель крипи нашу виру, цеши нас з надїю на лєпше будуце и умножи нашу любов до Бога и до ближнього.

Мойо жаданя шицким же бизме у обновеним духу препровадзели швета Рождества Христового, у правей радосци дзецох Божих. А Нови рок най принєше сполнєнє наших жаданьох и наздаваньох.

Христос Раждаєтся – Славите Єго!

Благодать Господа нашого Исуса Христа най будзе зоз шицкима Вами!

Ваш Владика

+ Георгий

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)