Крачунски винчованки державних функционерох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович повинчовал Крачун шицким вирним и гражданом Сербиї котри тото швето славя по григориянским календаре.

Мирович найщирше пожадал швета, у надїї же Крачун принєше мир и благостанє, и же го гражданє препровадза у миру и радосци, окружени з любову своїх наймилших.

Крачунску винчованку послал и предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор и, окрем щирих винчованкох священству и гражданом, пожадал же би нас Крачун здогаднул на значенє любови, пребачованя и порозуменя, и же би принєсол виру до лєпшей будучносци и моц же би кажде з нас направел крочай ґу тому.

Крачун по григориянским календаре согражданом котри го тераз славя повинчовал и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, у хторей пожадал же би ше Крачун препровадзело зоз своїма найблїзшима, у складзе з традицию, у злоги, и най би тото швето унєсло мир до каждого обисца – поручел городоначалнїк Вучевич.

