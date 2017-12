Гуманитарни вашар  у керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера отримани уж традицийни гуманитарни Крачунски вашар, з нагоди наиходзацих шветох. На вашаре школяре предавали винчованки, прикраски, та и крачунски колачи, а назберани пенєж будзе подаровани особом у потреби.

На вашаре бул и мини-концерт котри пририхтали школярки трецей класи руского оддзелєня Ґимназиї. До Школи пришол и Дїдо Мраз з котрим ше могло висликовац. Гол керестурскей школи бул преполни зоз заинтересованима за купованє, як на правим вашаре.

У тей гуманитарней акциї участвовали скоро шицки школяре рускокерестурскей Школи, винчованки и прикраски школяре правели зоз своїма учительками, наставнїками и професорами, у школскей кухнї ше опробовали и у правеню дробних колачох, а шицки продукти могло купиц по вигодних ценох.

