Новорочна програма у оводи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурским Оддзелєню „Цицибан” Предшколскей установи „Бамби” зоз Кули, вчера отримана новорочна програма зоз дзецинску представу.

Дзецинску представу пририхтали оводаше ПУ „Бамби” зоз червинского оддзелєня „Шечерко”, вєдно зоз своїма воспитачками. У представи участвовал и Дїдо Мраз котри тераз подзелєл символични дарунки, а поволал шицки дзеци же би на пияток 29. децембра пришли по свой пакецик на новорочну програму до Велькей сали керестурского Дому култури.

Програми присуствовали шицки дзеци зоз „Цицибану” и їх воспитачки, окрем наймладшей яшельковей ґрупи.

3

(Опатрене 26 раз, нєшка 26)