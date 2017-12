Очекує ше финансийну помоц за ювилейни Мемориял

БЕОҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 21. децембра, предсидатель Орґанизацийного одбору драмского мемориялу „Петро Ризнич Дядя” и директор рускокерестурского Дому култури Йоаким Рац, и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач були на приєму у Министерстве култури, з нагоди обезпечованя средствох за отримованє наступного 50-го, ювилейного Мемориялу.

Прияли их помоцнїца министра Ивана Димич и фахови сотруднїк Александра Дьордєвич, котри указали вельке порозуменє за нєвигодну финансийну ситуацию, а самим тим и за окремну значносц Мемориялу за руску националну заєднїцу.

По вимоги зоз финансийну конструкцию котру Орґанизацийни одбор послал до Министерства, найвироятнєйше же мож обчековац средства у висини од 400 000 динари, з котрих єдна часц будзе опредзелєна за друкованє Моноґрафиї „Пейдзешат драмски меморияли”.

Орґанизаторе Драмского мемориялу ище вше обчекую прияви представох хтори би участвовали на ювилейним Мемориялу, та ище раз поволую шицких традицийних лєбо потенциялних нових учашнїкох.

