Крачунски вашар у школи

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 22. децембра, отримани Крачунски вашар на хторим по символичних нащивителє могли купиц вшелїяки крачунски прикраски, лакотки, икебани и рижни други предмети котри школяре правели зоз своїма учителями, наставнїками и дома зоз родичами.

Вашар, котри бул и гуманитарни, бул нащивени и дзекуюци Коцурцом назберане 74 702 динари, котри наменєни за лїченє Милоша Кнежевича, школяра першей класи Основней школи „20. октобер” зоз Вербасу.

