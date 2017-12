Байкере розвешелєли наймладших

КОЦУР – Вчера у Дзецинскей заградки „Герлїчка” у Коцуре, наймладших розвешелєли байкере зоз Мото клубу „Пеґазус“ котри, облєчени до костимох Дїда Мраза, дзецом подзелєли пакецики.

Коцурски байкере подзелєли 150 пакецики, а того року ше здружели зоз байкерами зоз Мото клубу „Free wolfs“ зоз Милешева.

Окрем пакецикох, директорка НВУ „Руске слово“ Мартица Тамаш рускому оддзелєню Дзецинскей заградки „Герлїчка“ подаровала 12 найновши кнїжки за дзеци нашей видавательней хижи.

