Бронза на Шветовим першенстве

Найтрофейнєйши спортиста зоз Вербасу, кик боксер Любо Яловий, предлужел фантастични успихи на европских и шветових першенствох, а нєдавно освоєл бронзову медалю на Шветовим першенстве у кик боксу, у Будапешту.

Любо ше змагал у дисциплини К1, боксере до 75 кґ чежини, а то му штварта медаля зоз шветових першенствох. Кед ше ґу тому дода и два з европских першенствох, вец Яловий ма аж шейсц медалї зоз найвекших и найквалитетнєйших турнирох.

Тренер Любу Яловия и єден з тренерох репрезентациї Сербиї Душан Килибарда з тей нагоди гварел же значне же предлужели з освойованьом медальох на найвреднєйших турнирох, а на Шветовим першенстве у Мадярскей борели ше 1 538 змагателє зоз шицких континентох и шицки тренере нашей репрезентациї ше складаю же то було найчежше, потераз змаганє, з наймоцнєйшу конкуренцию.

– Любо освоєл бронзу, медзи 24 боксерами кельо ше квалификовало за дисциплину К1 и катеґорию од 75 килоґрами. Можебуц же могол буц и лєпши. Полуфинале страцел у нєщешлївих обставинох и з чуднима судийнима одлуками, за єден поен, алє ше врацел до борби за бронзу и предлужел освойовац медалї на шветових першенствох, штварти раз по шоре – визначел Килибарда.

Иншак, репрезентация Сербиї участвовала зоз 29 змагателями, хтори освоєли седем златни, два стриберни и штири бронзово медалї.

Килибарда и Яловий уж планую нови крочаї, а на шор приходзи Европске першенство у кик боксу, заказане за идуци рок у Братислави.

– Любо пре вельки спортски успихи дзевец раз бул преглашени за спортисту рока у општини Вербас. Тиж так муши ше визначиц же Любо закончел Економски факултет, же бешедиє по анґлийски, же є добитнїк Майскей награди, найвекшого спортского припознаня у Сербиї, и Награди општини Вербас. Вибрани є на место предсидателя Союзу спортох општини Вербас. Думам же то заслужел и же на найлєпши способ представя наш город на каждим месце дзе ше змага – гварел Килибарда.

Любо єдногласно вибрани за предсидателя Союзу спортох општини Вербас на порядней схадзки Скупштини того цела, а мандат вибраних ор-ґанох Союзу тирва наступни штири роки.

