Едукация пошвидша транспорт

Крижни драги зоз кружним цеком оможлївюю швидши и економичнєйши цек транспорту, алє нашим вожачом у пракси постали нєприємни и пребарз компликовани – давно научена теория прави проблеми, та, и нєщесца.

Векшина вожачох котри мали обуку зоз транспорту и покладали испит зоз знаня и воженя, то окончели вельo скорей як цо ше на наших драгох почали правиц крижни драги зоз кружним цеком. Гоч ше теорию мушело добре порихтац и положиц тести зоз кружного цеку крижаня драгох, у пракси ше то нє могло превериц – у Войводини нє були кружни цеки. Аж кед ше пошли до Беґраду, на Славию, вожачом зоз сиверу обично пискали и указовали з пальцом. Вони ше нє знаходзели и правели потупеня. Ту ше видзело же теория єдно, а пракса цалком друге.

Понеже ше у транспортним швеце указало же крижни драги зоз кружним цеком економични и практични, по нїх ше цек транспорту вельо швидше одвива, превозки ше нє затримую на чеканє желєного шветла алє преходза кед им условия дошлєбодзую, та ше и у наших крайох починаю правиц кружни цеки. Правда, там дзе мож и дзе транспорт нє преобтерховани. Прето, вожаче починаю наиходзиц на проблеми зоз кружним цеком, а шведкове зме и нєщесцох котри ше праве у нїх и збуваю.

ПРАВИЛА ЗА ВОЖАЧОХ

Постоя даскельо основни правила у кружним цеку.

Правило чс. 1. – тот цо у кружним цеку, ма предносц у одношеню на того цо звонка кружного цеку. Вше круци на право.

Правило чс. 2. – авто у нукашнєй пантлїки кружного цеку спрам центру, кед кружни цек ма вецей пантлїки, нє ма предносц у одношеню на превозку ґу вонкашнєй часци, односно муши препущиц превозки з правого боку, и так скруциц до жаданей улїци. Нє шме резац драгу превозком з правого боку, односно, муши их препущиц и аж вец скруциц; так як би ше справовал гоч на хторей драги у транспорту.

Правило чс. 3. – Трамваї вше маю предносц, то окреме треба наглашиц вожачом котри приходза зоз местох дзе нєт трамваї.

Правило чс. 4. – вибер одвитуюцу пантлїку драги скорей як цо войдзеш до кружного цеку, маюци на розуме же биш зоз кружного цеку цо скорей вишол. Значи, кед круциш такой до першей улїци, нєт потреби же би ше лапало другу пантлїку у кружним цеку. То и главна задглавна задумка кружного цеку, односно найвекша його предносц.

Правило чс. 5. – муши ше добре познац улїци у кружним цеку и нє шме ше предумовац дзе треба висц, односно чи ту скруциц, чи там скруциц.

Правило чс. 6. – муши ше хасновац указовач напряму, клїпкач, же би други знали дзе превозка круци, односно же биш давал до знаня кадзи ше руцаш.

На концу, поставя ше питанє: чи лєпше гамовац и стануц, чи направиц ище єден круг? Фаховци гваря же анї єден, анї други случай нє добри – кружни цеки задумани же би ше скорей вишло зоз нїх, а нє застановйовало або кружело доокола.

ЗАПОЖНЄЛА ЕДУКАЦИЯ ВОЖАЧОХ

О проблему зоз крижнима драгами побешедовали зме зоз Михалом Ковачом, транспортним инжинєром зоз Нового Саду.

– Шицки ми, кед зме покладали вожацки испит, учели зме и правила у кружним цеку, односно як ше у нїм вожи. Но, забули зме, а попри того, скорей нє було вельо кружни цеки. Искуство зоз жемох у Заходних державох гутори же вони вельо практичнєйши як крижни драги зоз семафорами. Робени анализи и утвердзене же ше у нїх транспорт найшвидше одвива, и же су найпрактичнєйши. Насампредз, змирюю транспорт, нє претаргую го, превозки ше нєпреривно рушаю. У нїх ше вожи помали, та и кед би пришло до нєщесца, то лєм лєгчейши нєщесца. Економисти гваря же таки крижни драги найтунши за отримованє. Нєт семафори.

– Як ше у нїх треба справовац?

– Вше кед ше уходзи до кружного цеку муши ше препущиц превозки котри приходза з лївого боку, вони маю предносц. Кед ше войдзе до крижней драги, справує ше як и на каждей драги, нє шмеце резац напрям рушаня другим превозком а предносц маю превозки котри ше рушаю блїжей ґу центру.

– Цо найвекши проблем?

– Думам же медиї досц затаєли у тим поглядзе, односно хибела координация. Знам же кед у Новим Садзе до обтоку пущени перша крижна драга зоз кружним цеком, у цалей околини Детелинари и Нового Населєня же дзелєли флаєри, кладли до ладичкох по квартельох. Но, то було мало. Аж кед ше на телевизиї почало толковац як ше треба справовац на таких местох, дало резултати. Поведзме, видзел сом и таки случаї же чловек уходзаци до кружного цеку рушел на лїви бок, бо му тота улїца була блїжей, односно нє мушел правиц скоро цали круг. Думам же треба лєм дакус вецей часу и кружни цеки цалком зажию и постаню нормална каждодньовосц.

НОВИ САД – ЗРЕНЯНИН, ЖАБЕЛЬ – ДЮРДЬОВ

На крижаню драгох Нови Сад–Зренянин и Жабель–Дюрдьов вєшенї виасфалтовани кружни цек. Пред тим була крижна драга з правом першенства, слабим ошвиценьом и без семафора. Приключованє на главну драгу, односно зоз правом першенства, Нови Сад–Зренянин, зоз напрямох Жаблю и Дюрдьова було очежане.

После вецей нєщесцох, поставени семафор же би нє було нєщесца. Тераз, кед поставени кружни цек, поставене и нове ошвиценє, вельо моцнєйше, драга постала прегляднєйша, сам кружни цек дакус и видзвигнути, ма єдну пантлїку, нєт гужви, вожаче ше нє затримую длуго, рушанє вельо економичнєйше.

Уж першого тижня як драга урядово пущена до обтоку, на виключеню з кружного цеку спрам Жаблю преврацел ше вельки камион полни з цукрову циклу – круцел на право, а преврацел ше на свой лїви бок. Цо шицко вплївовало на виврацанє, чи велька швидкосц и закон физики, нєдобра проєкция, чи даяки треци фактор, буду мушиц дац фаховци.

Ґу тому, гоч преходи за пешакох и бициґлистох означени на шицких штирох бокох того цеку, вожаче их ридко кеди почитую. Же бисце безпечно прешли драгу, мушице причекац же би ше розчисцели шицки превозки и вец сиґурно прейсц.

ШИЦКИ ВОЖА, АЛЄ НЄ ШИЦКИ ЗНАЮ ПРАВИЛА

Кед кружни цеки сцигли до наших крайох, вельо ше приповедало о їх практичних предносцох, а менєй як ше у нїх треба справовац – як вожиц. Фаховци у транспорту предкладали же би ше покладало и одредзену часц тесту зоз транспорту, односно обовязно одслухали даскельо годзини едукациї о кружним цеку.

Но, кед зме покладали вожацку зоз транспорту, инструкторе нам гуторели же мушиме научиц же добри вожаче вше муша учиц док вожа, и вше муша буц будни и читац знаки. Кружни цек нас шицких застал полупоспаних.

ПЕЙЦ ПАНТЛЇКИ

Найпроблематичнєйши кружни цек у Сербиї бул а и тераз є, на Славиї у Беґрадзе, и як припознаваю и Беоґрадянє, вон проблем и им. Кружни цек на Славиї ма пейц пантлїки и седем уключеня, односно виключеня. Обток превозкох нєпреривно вельки, попри тим ту и автобуси, алє и трамваї котри маю предносц у одношеню на превозки.

Кед нє знаце точно драгу, дзе треба же бисце ше уключели, и кед то на час нє зробице, можеце кружиц доокола и даскельо круги. Беоґрадски транспортни фаховци гваря же найлєпше кед точно знаце свою маршруту у кружним цеку, дзе треба же бисце вишли и напредок плануєце и унапрямуєце превозку ґу тей улїци. Кед ше то зна и звлада, вец кружни цек нє проблем, напроцив, крижна драга по котрей ше найфреквентнєйше одвива транспорт.

КРИЖНИ ДРАГИ У ДВОХ УРОВНЬОХ

Кед на крижних драох велька гужва, та гоч у питаню и кружни цек, транспортни фаховци предкладаю „найпростейши” ришеня – крижни драги у двох уровньох. То подрозумює укопованє єдней драги, правеня тунела, односно дзвиганє другей, цо часто вимага простор и вельки материялни средства.

Кед ше жада посцигнуц прави ришеня и пошвидшац прецек превозкох, вец ше за кажду крижну драгу муши приступиц аналитично, направиц добри елаборат, и вец приступиц ґу вибудови.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)