КОЦУР – Того викенду огньогасци Добродзечного огньогасного дружтва „Коцур” орґанизовали роботну акцию у котрей положена стиропорна изолация на ґаражу за огньогасни камион.

Огньогасцом у лїпеню стиропора помогли коцурски маляре котри добродзечнє пришли помогнуц у тей роботней акциї.

У наиходзацим периодзе у плану омалтеровац ґаражу и увесц до нєй струю же би була функционална и порихтана и за моцну жиму.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)