РУСКИ КЕРЕСТУР – Волонтере парохийного Каритасу з Руского Керестура пред Вилїю, 23. децембра, подзелєли рибу, рискашу, присмачки и олєй 30 социялно загроженим фамелийом.

За тоту акцию, хтору финансовала Општина Кула, видвоєне коло 50 тисячи динари.

Тиж так, дзецом подзелєни и бони за пакецики за Дїда Мраза, у вредносци од 10 тисячи динари, хтори финансовал Каритас.

