Подзелєни пакецики у акциї „За нашо дзеци”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизаторе першого Гуманитарного концерту „За нашо дзеци” всоботу, 23. децембра, подзелєли крачунски пакецики 44-ерим дзецом у потреби з Керестура.

На Концерту, отриманим 17. децембра, зоз уходнїцох и добродзечного прилогу назберане 65 500 динари, а з тих пенєжох до пакецикох накупене облєчиво, средства за особну гиґиєну, бони за школски прибор, лакотки, а подаровани и бависка.

Концерт „За нашо дзеци” орґанизовали млади Керестурци, на инициятиву Дорики Чизмар, а у сотруднїцтве з Домом култури Руски Керестур и парохийним Каритасом.

