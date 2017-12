Вирни у Керестуре преславюю Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая нєшка преславюю Перши дзень Рождества Христового – Крачун, хтори дочековали и вчера на Вилїю у своїх домох и у Катедралним храму на чолє зоз нашим еґзархом преосвященим владиком Георгийом Джуджаром.

На Вилїю дзеци и млади ходзели по обисцох колядовац и винчовац Крачун, а шицки вєдно парохиянє го торжествено витали на Всеночним хторе було на 23 годзин. Предводзел го владика Георгий зоз домашнїма и священїками з других наших парохийох.

Нєшка на Перши дзень, швето тиж преславене и на архиєрейскей Служби Божей хтору владика служел з домашнїма и священїками госцами, а хтору зоз своїм шпиваньом возвелїчал и Мишани хор Катедралней церкви св. оца Миколая и Дому култури под руководзеньом Лидиї Пашо.

Владика шицким повинчовал найрадоснєйше швето Рождества Христового и наглашел же Крачун то швето любови, мира и солидарносци.

На Служби Божей були велї парохиянє и їх госци, а медзи нїма и представителє Вивершного одбору (ВО) Националного совиту Руснацох.

Як уж традиция, по Служби Божей, предсидательм НС Руснацох Славк Рац, предсидатель ВО Желько Ковач и члени Йовґен Мудри и Наташа Миколка Еделински, у парохийним доме нащивели преосвященого владику кир Георгия Джуджара.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)