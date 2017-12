Владика одборцом уручел подзекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, на концу архиєрейскей Служби Божей, домашнї парох о. Михайло Малацко подзековал седемцом членом Церковного одбору хтори тоту длужносц окончовали у предходних двох мандатох. Припознаня достали предсидатель Одбору Юлиян Фейди, и члени Дюра Надь, Елемир Рамач, Юлин Дудаш, Владимир Бодянєц, Ярослав Бодваньски и Яким Бучко.

Парох им подзековал за їх пожертвовне старанє за тоту церковну заєднїцу и вельки роботи хтори окончели, а замодлєл их за пребаченє пре тото цо на тей длужносци мушели и прецерпиц. Слова подзекованя им висловел и владика Георгий хтори им з тей нагоди уручел и окремни подзекованя.

