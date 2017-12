На штварток Скупштина општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш заказала за штварток, 28. децембер, осму схадзку локалного парламенту, на хторей буду розпатрани 28 точки, а найзначнєйша прилапйованє буджету општини за 2018. рок.

На дньовим шоре буду и програми дїлованя явних подприємствох и установох и остатнї ребаланс буджету за тот рок, як и Стратеґийни план розвою социялней защити општини Вербас за период 2018-2022. року.

Розпатрани буду и предкладанє одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о надополнєню за защиту и унапредзенє животного штредку и предкладанє Одлуки о максималним чишлє занятих на нєодредзени час за орґанизацийни форми у системи локалней самоуправи општини Вербас за 2017. рок.

Схадзка у Велькей сали Скупштини општини Вербас почнє на 11 годзин.

