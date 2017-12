Вилїя у церкви Мена Марийового

НОВИ САД – Римокатолїки у Новим Садзе Крачун дочекали внєдзелю вечар у полней церкви Мена Марийового, на Богослуженьох по мадярски на 22 годзин и по горватски на пол ноци.

На тоти Богослуженя у центре городу приходза и вирни других вирох, як и людзе хтори ридше ходза до церкви. Вилїйову Службу служели священїки Роберт Ерхард и Ласло Хайду.

У своєй казанї, о. Роберт Ерхард надпомнул же ше треба давац другим, материялно, душевно и духовно, по прикладу Исуса Христа, а так и ми треба, маюци любов за шицких.

