РУСКИ КЕРЕСТУР – Бони за пакецики за Дїда Мраза, як гварене у Месней заєднїци Руски Керестур, у їх просторийох мож купиц ище даскельо днї, найпознєйше дзень-два пред приходом Дїда Мраза.

Бон за пакецик кошта 500 динари, а кед дахто нє годзен пойсц на програму, пакецик го будзе чекац у дутяну „Тренд Би”, хтори их и прави.

Пакецики буду подзелєни дзецом на пияток, 29. децембра, на 14 годзин у Доме култури, дзе будзе отримана и пригодна програма.

