НОВИ САД – Пондзелок, 25. децембра, од 18 годзин, на Новосадским жимским фестивалу „Винтер Фест”, наступели вербаски хори – КПД „Карпати” и „Бачки певачи” Културного центру Вербас.

Оркестер и хор „Карпатох” наступели з даскельо колядами, а вец их на розшпиваним ядловцу на Площи шлєбоди одменєли „Бачки певачи”.

Новосадски жимски фестивал „Винтер Фест” отворени 23. новембра, а будзе тирвац по 30. децембер.

