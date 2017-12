Шветочна атмосфера на Крачунским концерту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 25. децембра, на швето Рождество Христово, пред вельким числом Керестурцох и їх госцох, у Велькей сали Дома култури Руски Керестур отримани уж традицийни Крачунски концерт.

Концерт отворели дзеци з фолклорних ґрупох Дома култури Руски Керестур з коляду „Ноц над вифлеєм”, а потим преосвящени владика кир Георгий Джуджар повинчовал Крачун шицким котри го славя по григориянским календаре.

Крачунски писнї рецитовали Ема Живкович, Валентина Новта и Мирослав Малацко, а колядовали Дзивоцка шпивацка ґрупа и Хлопска Жридлова ґрупа Дома култури. Мишани хор Дома клтури наступел зоз трома колядами, а провадзел и солистки Кристину Афич и Зою Шанта док шпивали „Спи Исусе, спи” и Кристину Афич у виводзеню „Єрусалимски двони”. Попри тим, и Шпивацка ґрупа одшпивала крачунску писню „Щедрик”, наступели и члени танєчней секциї, алє тераз у улоги шпивачох.

На концерту наступел и Квартет гармоникох ШОМО, оддзелєнє у Руским Керестуре, а одграли венчик колядох. За наступи их пририхтал їх наставнїк Мирон Сивч.

Орґанизатор тогорочного концерту бул Дом култури, а програму пририхтали Лидия Пашо, Мая Зазуляк Гарди, Оленка Живкович, Мирон Сивч, Сашо Палєнкаш и Мирко Преґун. Авторка конферанси була Мария Стрибер, а водителька програми Адрияна Надь.

(Опатрене 91 раз, нєшка 91)