КУЛА – У просторийох РКУД „Др Гавриїл Костельник” у Кули пияток, 22. децембра отримана заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ) и редакцийного одбору глашнїка Рускей матки „Руснак”

На дньовим шоре винєшена информация о поднєшених звитох о потрошених средствох котри РМ достала на основи седем проєктох, з Националного совиту Руснацох, општинского, покраїнского и републичного буджету.

Догварене и отримованє рочних и виберанкових Скупштинох Рускей матки у месних одборох за 24. фебруар 2018. року, место будзе одредзене на наступней схадзки Управного одбору, а прилапене и предкладанє о дополнююцих активносцох конґресних комисийох Шветового конґресу РРЛ у медзиконґресним периодзе, цо тиж догварене и на Шветовей ради у Мункачеве.

