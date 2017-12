Нєшка о општинским буджету за 2018. рок

КУЛА – Нєшка будзе отримана остатня схадзка Скупштини општини (СО) Кула, на котрей заплановане гласанє о Предкладу Одлуки о буджету Општини за наиходзаци 2018. рок, котри планує векшу потримовку социялней защити, здравству и образованю, а будзе представене и задлужованє Општини Кула.

Попри тим, будзе розправяне о снованю заєднїцкого ЯКП „Пречисцовач Вербас-Кула”, а буду представени и деталї коло реґулованя туристичней локациї Водица у Руским Керестуре.

Пред одборнїками буду и предкладаня кадровского плану Општинскей управи, Ришеня о даваню согласносци на програм дїлованя за наступни 2018. рок явних комуналних подприємствох на териториї општини, та предклади Ришеньох о даваню согласносци на плани роботи за 2018. рок установох чий снователь Општина.

