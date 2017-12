Ютре на Треци дзень Крачуна и мированє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї вирни нєшка преславюю Други дзень Крачуна и Собор Богородици и св. Йосифа заручнїка, а на ютре на Треци дзень швета на Службох Божих будзе и мированє.

Нєшка на Други дзень Служби Божо у Катедралней церкви на 8, 10 и 17 годзин, а на ютре, на Треци дзень кед ше преславює першого мученїка св. Штефана, у церкви Службу буду тиж на тельо годзин, алє будзе и дзецинска на 11,30, як и Служба у манастире Малих шестрох на 15 годзин, и вшадзи будзе и крачунске мированє.

