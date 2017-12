Почал робиц водовод у валалу Сот

ШИД – Покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду Вук Радоєвич вчера пущел до функциї водоводну мрежу у валалє Сот, на символични способ, у обисцу Ґорана Олуїча.

Секретар Радоєвич визначел же слово о заєднїцким проєкту ресорного секретарияту хтори опредзелєл 8,5 милиони динари, потим Управи за капитални укладаня АП Войводини хтора опредзелєла осем милиони динари, а одредзену учасц мала и локална самоуправа.

Водоводна мрежа у Соту длугока осем километри, а вивартана и студня глїбока 120 метери. Жителє ше можу приключиц на водоводну мрежу кед виплаца 38 000 динари и то на вецей рати.

Предсидатель општини Шид Предраґ Вукович виявел же водовод у Соту єден з капиталних проєктох у шидскей општини и же ше наздава же у 2018. року будзе вибудовани и водовод у Привиней Глави, а воду би теди мали достац и Бикичанє.

