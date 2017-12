Крачунска програма у римокатолїцкей церкви

КОЦУР – Пондзелок, 25. децембра, у римокатолїцкей церкви Шицких Святих у Коцуре отримана крачунска Служба Божа котру служели о. Кароль Сабадий и о. Карло Милер.

Службу возвелїчали крачунски коляди дзецинскей мишаней шпивацкей ґрупи, у хторей шпиваю виронауни дзеци и хтори ходза на мадярски язик.

После Служби була програма у котрей дзеци шпивали и рецитовали, а приказана и драмска сличка „Пастирски бависка” у котрей описане Христово народзенє.

Програма, котру з дзецми порихтала Ґабриєла Зупко, була на сербским и мадярским язику.

Шпивацку ґрупу за тоту нагоду порихтал Михал Иван Ниґер, котри колядованє провадзел на ґитари, а Мария Мезеї грала на орґульох.

По законченю програми шицки дзеци у церкви достали пакецики котри обезпечел Церковни одбор.

