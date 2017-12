За дочек Нового року будзе грац Ґарави сокак

ШИД – И того року за дочек Нового року, 31. децембра, Културно-образовни центер орґанизує програму на Площи култури.

На 11 годзин дополадня почнє Велька новорочна журка за дзеци зоз театралнима представами и приходом Дїда Мраза хтори будзе дзелїц дарунки.

На вечар почнє преслава за одроснутих, а нащивителє буду послужени зоз вареним вином и чайом, а будзе заступена и музична програма.

За добре розположенє Шидяньох и госцох остара ше ґрупа Ґарави сокак, чий наступ почнє на 23 годзин, а на пол ноци будзе огньомет.

