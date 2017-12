Покраїна помага општином у набавки процивкаменцoвих ракетох

НОВИ САД – Двацец єдна локална самоуправа у Войводини подписала контракти зоз Покраїнским секретариятом за польопривреду, лєсарство и водопривреду о набавки процивкаменцових ракетох, а вкупна вредносц инвестициї виноши коло 29 милиони динари.

Тота мира аґрарней политики Покраїнского секретарияту першираз ше запровадзує того року же би ше, як наглашел ресорни секретар Вук Радоєвич, вєдно з локалнима самоуправами софинансовало набавку 700 процивкаменцових ракетох. Вон наглашел же успишно реализована 21 од вкупно 23 поднєшених вимогох и же є задовольни з одволаньом локалних самоуправох.

У идуцим року Покраїнски секретарият за польопривреду, лєсарство и водопривреду предлужи софинансовац тоти ракети хтори буду дати на розполаганє Републичному гидрометеоролоґийному заводу, а хтори потим, у зависносци од потребох, будзе доручовац локалним самоуправом.

