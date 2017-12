Подзелєни пакецики дзецом воєних инвалидох

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович, приял нєшка дзеци воєних инвалидох и подзелєл им 26 новорочни пакецики.

З тей нагоди Вукович гварел же локална самоуправа нє забува пожертвовносц їх родичох у воєних збуваньох и здогаднул же, окрем тих пакецикох, на початку школского року дзеци достали школярски прибор. а подобну помоц можу очековац и убудуце.

На приєме и дарункох подзековал Милош Остоїч, предсидатель Здруженя воєних инвалидох и визначел же локална самоуправа добре сотрудзує зоз спомнутим здруженьом.

