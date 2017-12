Успишни наймладши столнотенисере „Русину”

БЕЧЕЙ – На ревиялним турнире у столнимтенису у Бечею, хтори отримани 23. децембра, участвовали и наймладши члени Столнотениского клубу „Русин” з Руского Керестура и посцигли барз добри резултати — Матей Макаї завжал друге место, а Матей Сабадош треце.

Макаї ше змагал у катеґориї перша-друга класа и у конкуренциї 12 бавячох освоєл стриберну медалю, док Сабадош у катеґориї пията-шеста класа завжал треце место и бронзову медалю, у конкуренциї тиж 12 бавячох.

Зоз керестурского клубу змагал ше ище Иґор Фейди, у катеґориї треца-штварта класа, алє ше му нє удало прейсц ґрупу, а шицких за змаганє пририхтовал тренер Драґан Ковачевич.

На турнире участвовали бавяче з велїх войводянских местох — Чоки, Нового Кнежевцу, Суботици, Бачкого Ґрадишта, домашнї и з других, а з централней Сербиї зоз Шабцу и Лешници.

