Почина традицийни Крачунски турнир у ґуґланю

ВЕРБАС – Вкупно 32 найлєпши ґуґлаше, медзи хторима и шветово и европски шампиони, и того року ше буду змагац на 23. традицийним Крачунским турниру у ґуґланю у Вербаше, хтори официйно перши у календару ґуґлашских турнирох.

Найлєпши 16 змагателє пласовали ше директно, а ище тельо их вибори право участвованя през квалификациї по 4. януар, покля тирва и приявйованє змагательох.

Крачунски турнир уж дванасти рок за шором класификовани до А катеґориї европских турнирох у хлопскей поєдинєчней конкуренциї, а бодує ше и на шветовей ранґ лїстини. Турнир зазберує вельо нащивительох, а найлєпши резултати ше обчекує од шветового шампиона, нашого репрезентативца, Вилмоша Заварка.

Финале Крачунского турниру будзе 5. януара 2018. року.

