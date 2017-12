Индустрийна зона обезпечи до 800 роботни места

КУЛА – На вчерайшей схадзки Скупштини општини Кула найвецей бешедоване о општинским буджету за 2018. рок у котрим заплановани коло 800 милиони динари за инвестициї, цо 35 одсто цалосного буджету, док у 2017. року за капитални укладаня з општинскей каси було видвоєне милиярду динари.

Найвекши средства у 2017. року видвоєни за индустрийну зону, у котрей тераз у вибудови два фабрики, а наявени ище два, цо би требало обезпечиц 700 до 800 нови роботни места. У буджету заплановане и кредитне задлужованє за вибудов Спортско-рекреативного центру у Кули.

Плановани видатки за социялну защиту у новим буджету 6 милиони и 800 тисячи, цо исти средства як и потераз, розлика лєм же у плану за 2018. рок локална самоуправа участвує з меншу часцу, бо векшина обезпечена з висшого уровня власци.

У обласци здравства вельки проблем настал пре одплацованє длуства державних апатикох, та би вони требали буц видати под кирию, з обовязку затримованя шицких занятих. Попри тим, на схадзки прилапени и Предклад Одлуки о финансийней потримовки фамелийом з дзецми и злєпшанє условийох у образовней и воспитней системи, цо значи же успишни школяре и студенти буду наградзовани, буду финансовани їх драгово трошки, треце и кажде идуце дзецко будзе мац право на безплатну ужину и пребуванє у дзецинских заградкох.

На схадзки прилапена и Одлука о снованю заєднїцкого Явного подприємства ,,Пречисцовач Вербас–Кулаˮ чия дїялносц будзе од общого интересу двох општинох – пречисцованє одрутних водох з канализациї котра би мала буц закончена у марцу 2018. року.

