Уклада ше до Водици, центер достанє нови випатрунок

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Скупштини општини (СО) Кула отриманей вчера, 27. децембра, представени буджет за 2018. рок, та и инвестициї котри заплановани по шицких местох у општини, а дата и согласносц на Програму дїлованя ЯКП ,,Рускомˮ за 2018. рок.

У Керестуре би у наступним року требал буц реконструовани центер валалу, за цо у буджету заплановани 5 милиони и 500 тисячи динари, та би парк коло фонтани достал нови випатрунок з бехатон коцками и часточним новим желєнїдлом и з новима древами на место спилєних смарґльових баґренох, а найвироятнєйше же у рамикох тих роботох будзе оправена и фонтана.

У Програми дїлованя ЯКП ,,Рускомˮ за 2018. рок заплановане подрагшанє води за 5 до 10 одсто пре векши трошки єй дистрибуциї, а цена услуги одвоженя шмеца останє иста. ,,Рускомˮ купел и канти за шмеце котри буду подзелєни гражданом початком наступного року, а запланована ище єдна инвестиция за канти по конєц 2018. року.

На схадзки СО Кула єдногласно прилапена и Одлука о приношеню Плана детальней реґулациї туристичного локалитету Водица у Руским Керестуре, котри представела руководителька урбанистичного оддзелєня Славка Качанда и наглашела же на План нє достали анї єдну заувагу, та же ше нєодлуга обчекує його реализация.

