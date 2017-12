У остатнїм тогорочним „Руским слове”

НОВИ САД – У остатнїм тогорочним, 52. чишлє новинох „Руске слово”, у рубрики „Тижньовнїк”, медзи иншим, пише о одходу наших людзох на роботу до Словацкей и Ческей, а у рубрики „Нашо места”, окрем висткох зоз Шиду, Вербасу и Коцура, пише о крачунских и новорочних програмох по наших местох.

„Економия” преноши як Желько Сабо з Коцура продукує мед, а „Култура и просвита” понука пречитац интервю зоз Мирославом Алексичом, ту и звит з промоциї Словнїка руского народного язика и з Крачунского концерту у Руским Керестуре.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” у фельтону „Як (нє) скапал рокенрол” починаме писац о „Керестурияди”, а представена и подобова уметнїца Ванеса Гарди Валет и фамелия Костелник з Вербасу.

„Духовни живот” зазначел як преславени Крачун у керестурскей парохиї и до хторих парохийох сцигол Вифлеємски огень, док „Спорт” пише о роботи Спортского дружтва „Русин” у Миклошевцох. Як додаток вишло „Литературне слово”.

Шлїдуюце „Руске слово” видзе як двочисло на пияток, 12. януара.

