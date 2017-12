У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитована часц крачунскей архиєрейскей Служби Божей котра отриманa у керестурскей Катедрали св. о. Миколая.

У другей часци емисиї годно одпатриц репортажу зоз традицийного 27. Крачунского концерту „Христос раждаєтся” у Руским Керестуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

