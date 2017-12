Прилапени буджет Нового Саду за идуци рок

НОВИ САД – Одборнїки владаюцей коалициї у Скупштини Городу Нови Сад вигласали буджет городу за идуци рок хтори будзе виношиц кус менєй як 24,5 милиярди динари.

Вкупно 53 одборнїки зоз шорох коалициї коло Сербскей напредней странки гласали за за прилапйованє буджету за 2018. рок, а 20 одборнїки опозициї у новосадским парламенту гласали процив. Стриманих нє було, а тройо одборнїки нє гласали.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич гварел же буджет за идуци рок добре виплановани и розвойни, додаваюци же жридлова часц того буджету за 1,7 милиярди динари векша у одношеню на буджет хтори прилапени пред роком.

Вучевич тиж надпомнул же предлог буджета рестриктивни, алє и социялно одвичательни, бо ше нє одустало анї од єдней форми социялного даваня, анї од видвойованя финансийних средствох за здравство, образованє и културу.

