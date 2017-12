„Керестурияда” вечар музики младих

Идея же би ше отрималo Ґитарияду по руски, ше нє зявела случайно. Осемдзешатих рокох у векшини наших местох було музични ґрупи и ґрупочки котри цошка грали, пробовали имитирац домашнї и шветово гити, одграц и даяки свойо писнї, та их пробовац даяк пласовац ґу слухачом. Отамаль и настала идея же би ше их позберало на єдно место.

Теди на Радию Вербас-Кула, емисия за младих „Здраво, здрави млади”, тирвала єдну годзину, емитовала домашнї и шветово шпиванки, та було потреби же би ше чуло и шпиванки по руски. На радию емитовани знїмки наших ґрупох, знятих у импровизованих домашнїх студийох, без огляду же нє були квалилтетни. Були то приємни нєсподзиваня, алє, технїчно нєзадовольовали критериюми.

Тиж и на Радио Новим Садзе, на рускей програми постояла младежска емисия „Одгуки з ровнїни”, а так и Телевизия Нови Сад мала младежску емисию, котра тиж мала потреби за руску музику. Медзитим, їх технїчаре мали вельо висши критериюми и подло зняти знїмки нє емитовани. Евентуално, лєм як документарни знїмки за новинарски репортажи.

Ту бул и Младежски дом з Руского Керестура, у котрим теди вежбали даскельо ґрупи, и мали простор – салу, у котрей ше традицийно каждей соботи и нєдзелї на танцох зберала громада младежи.

Вшелїяк, ту бул и младежки часопис МАК, котри так повесц бул инициятор того музичного вечара – збераня на єдно место.

ПЕРША ҐИТАРИЯДА

Так, 20. юния 1981. року у Младежским доме у Руским Керестуре отримана перша ґитарияда, роботно-официєлно наволана „Вечар музики младих”. Було даскельо предлоги як би ше мала волац, та медзи публику, под час концерту, превагло скрацено злучене мено Керестура и ґитарияди – Керестурияда.

Як цо ше звичайно и случує, першу Керестурияду ше барз чекало и добре прешла. Наступели осем ґрупи и дует зоз пе йцох наших местох, направена добра реклама и пропаґанда. Найважнєйше условиє було же би єдна, власна композиция, була компонована на руски текст же би насампредз була руска. Велї ґрупи зоз Войводини жадали участвовац на тей ґитарияди, алє нє могли сполнїц тото основне условиє. То була и специфичносц Керестурияди.

Иншак, у Войводини Керестурияда була отримана тидзень пред нашим фестивалом „Червена ружа”, на котрим ше вше менєй зявйовали млади. „Ружа” ше оддальовала од патрачох и требало єй одредзени пременки.

Теди у цалей Югославиї було вельо ґрупи котри цошка грали, писали тексти и компоновали, рихтали свою музику, можебуц баржей пробовали як цо могли… алє, цошка ше случовало. Правда, досц того було „украднуте”, дацо свидомо, вецей нєсвидомо, було рижни вплїви шветовей поп-музичней продукциї. Ґрупа „Бєло дуґме” у тим була прави майстор. Нєшка, после вецей як трицец рокох видно же цошка и остало…

МЕДИЇ БУЛИ З БОКУ

После першей Керестурияди вибрани орґанизацийни одбор, а за предсидателя вибрани Дюра Винаї, теди новинар у МАК-у. Вон шицко коордионовал, односно водзел цалу орґанизацию. Младежски дом, односно млади котри у нїм були активни, прилапели цалу технїчну орґанизацию, котра нє була мала. Радио Вербас-Кула и РТВ Нови Сад ше нє барз лапали до самей орґанизациї.

УЧАШНЇКИ ПЕРШЕЙ „КЕРЕСТУРИЯДИ” И НАГРАДИ

Зоз Руского Керестура: („Кодони”, „Селма”, „Керестурски блуз-бенд”, „Дует Зеро и Мира”), зоз Нового Орахова („Космодром”), зоз Вербасу („Зарї”), зоз Нового Саду („Цо”), зоз Дюрдьова („Продукт”).

Победзел „Кереструски блуз-бенд”, а найлєпшу композицию мал „Продукт”. „Селма” преглашена як найперспективнєйша.

ТОТ ХТО СЦЕЛ, МОГОЛ ВЕЖБАЦ

Музични инструменти, опрема и розглас були драги за просекового омладинца, односно за його родичох. Прето Младежски дом формовал музичну секцию, купел опрему и хто знал грац – мал на чим вежбац, и мал и дзе вежбац. Вшелїяк, було ту и вельо проблеми, алє хто знал и сцел вежбац, могол то робиц у Младежским.

У ЗАГРАДИ МЛАДЕЖСКОГО

стурияда отримана опрез Младежского дома и ресторану, на нєформалним просторе. Бул поставени и телевизор, бо ше провадзело фодбалске змаганє. У ствари, у тим чаше, 1982. року було Шветове першенство у фодбалу у Шпаниї, и Югославия бавела процив домашнїх. Бул то дерби и обчековалао ше же шицки буду дома, опрез своїх телевизорох, та нїхто нє придзе провадзиц ґитарияду. И циль посцигнути, було вельо публики, колективне провадзенє репрезентациї, бул окремни амбиєнт, яки ше и после трицец рокох стрета вшадзи у спортским швеце, и постал цалком нормалне зявенє. Младим ше то пачело.

Понеже ше уходнїци нє наплацовало, свойо озвученє уступела ґрупа „Кодони”, котра видзела же од рокенролу нєт хасну и почала грац на свадзбох, мала свойо инструменти, та лєпше стали як други. Гоч и друга Керестурияда прешла добре, орґанизатором остали финансийни проблеми.

ЯКИМ СИВЧ ПЛАКАЛ

Композитор Яким Сивч, трецу „Керестурияду” провадзел дзешка полускрити у остатнїх шорох и плакал. Бул барз одушевени кельо ше вельо млади уключели до тей манифестациї.

Приятельом гварел же вон праве так задумовал „Червену ружу” – вечар на котрим млади буду грац свою музику – таку, яка у моди, и яка ше им будзе пачиц.

