З новим МАК-ом и нови роман Александри Живкович Бучко

НОВИ САД – Вчера вишло остатнє число МАК-у за тот рок, а „У фокусу” му рецензия кнїжки „ЛЮСПП” Александри Живкович Бучко, як и интервю з авторку того романа, хтори вишол як безплатни додаток децемберского МАК-у.

Тиж так, „У фокусу” и розгварка з музичаром Михаилом Рамачом з Дюрдьова, хтори тих дньох обявел свой пияти синґл „Щешлїви нови рок” вєдно з ґрупу, наволану САМИТ. На сайту makmagazine.bandcamp.com того мешаца обявени и нови албум керестурского бенду „Crazy Cousins”.

„МАК-ов колаж” у децемберским чишлє одкрива хто члени „Фоґашу”, хтори цали тот рок писали за рубрику „Дньова доза Руснацох”, а хтору и тераз мож пречитац.

„Спорт и рекреация” пише о любови ґу лапаню рибох, „Власни печац” представя Дарка Папуґу з Руского Керестура, хторому гоби рисованє, а ту обвисценє читачом як ше можу предплациц на МАК у новим, 2018. року.

