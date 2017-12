ШИД – Дїдо Мраз нєшка подзелєл новорочни пакецики дзецом у Шидзе хтори нє ходза до предшколскей установи або до школи.

Вкупно порихтани 470 пакецики за наймладших у Месней заєднїци Шид, а Дїдо Мраз пакецики дзелєл и привитовал дзеци од 10 годзин.

Општина Шид того року порихтала вкупно 3 500 пакецики хтори подзелєни у предшколских установох, школох и месних заєднїцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)