НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, нєшка будзе отримана конститутивна схадзка Управного одбору (УО) Фондациї „Fundatio Ruthenorum“.

Конститутивну схадзку Фондациї зволал єй снователь, Национални совит Руснацох, а на дньовим шоре вибор предсидателя УО и управителя Фондациї, як и прилапйованє Статута. Схадзка почнє на 20 годзин.

(Опатрене 26 раз, нєшка 26)