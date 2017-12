РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 14 годзин у Велькей сали керестурского Дому култури будзе пригодна Новорочна програма хтору орґанизує Месна заєднїца.

Шицки пакецики прави дутян „Тренд Би”, а дзецом их подзелї Дїдо Мраз. Кед дахто нє годзен пойсц на програму, пакецик го будзе чекац у тим дутяну.

На ютре пополадню будзе и традицийна преширена рочна схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, хтора почнє на 17 г. у Шветочней сали Спортскей гали.

