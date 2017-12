Рочни закончуюци концерт РКУД „Др Гавриїл Костельник”

КУЛА – Руске КУД „Др Гавриїл Костельник” вчера вечар у своїх просторийох отримало Рочни закончуюци концерт, а свою роботу представели шпивацка, рецитаторска и драмска секция.

Присутних насампредз привитал предсидатель Дружтва Владимир Бучко, а потим ше представели хлопска, женска и мишана Жридлова ґрупа хтора зоз предводзеньом Еуфемиї Планкош виведла вецей народни шпиванки. У дуету наступели Амалия и Ярослав Ковач, и Ксения Жирош и Мария Сивч.

Представели ше и рецитаторки Мария Жирош, Лїляна Кнежевич и Лара Сопка, а виривок зоз збирки приповедкох Меланиї Арваї, хтора тих дньох обявена, пречитала Дияна Канюґа котра водзела и конферансу, док виривки з „монодрами Милионерка” виведла Амалия Ковач.

На концерту, попри членох Дружтва, були и представителє кулского КУД „Дурмитор”.

