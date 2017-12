ЗМАЄВО/КОЦУР – Привредне дружтво „Либела продукт ДОО” зоз Змаєва, хторе контрачи и одкупює житарки и олєйово рошлїни, розписало явну оглашку за роботне место домара – помоцного роботнїка у Коцуре, Ошлєбодзеня б.ч.

Роботне одношенє на нєодредзени час почина 1. марца 2018. року и обезпечене биванє. На оглашку ше мож явиц по 31. януар 2018. року. Шицки информациї мож достац Юлина Фейси на тел. 021/727-904 и 063/532-327.

