Новемберска Дньова доза Руснацох

„Новосадски Октоберфест” = Керестурски Кирбай – 2. часц

Од чого ше Руснак найбаржей бої? – Од своєй жени и празней фляши.

Намаскира ше до празней фляши палєнки. Завежнє 1. место на змаганьох за маску. Други нє шму попатриц на ньго, такой ше розплачу.

Шицких вєшенї лапа меланголия, окрем Руснацох. Вони теди найщешлївши, бо прешла сезона паприґи.

Док други людзе за Ноц босоркох дзиравя бундави, Руснаци дзиравя паприґи.

Рубрика гумористичного характеру и єй змист нє ма намиру дакого увредзиц, алє буц читачом розвага.

