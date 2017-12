Наша сотруднїца – Андреа Новак

Фотоґрафку Андреу Новак з Коцура скоро анї нє мож видзиц без фотоапарата. Прави є приклад особи хтора барз люби свою роботу и у нєй ужива.

Школована є фотоґрафка, понеже закончела Применєну фотоґрафию на Високей технїчней школи фаховних студийох у Новим Садзе, а штредню школу у Руским Керестуре, дзе ше поступнє и почала интересовац за тоту уметносц.

З МАК-ом почала сотрудзовац 2015. року, и одтеди Андреово фотоґрафиї крашели велї МАК-ово насловни боки. Тиж так, Андреа за МАК фотка и даєдни збуваня за младих.

Розробела свой мали бизнис, та роби як фотоґрафка на свадзбох, кресцинох, родзених дньох… а єдного дня би найволєла робиц модну фотоґрафию у даякей модней аґенциї.

Инспирацию за фотоґрафиї находзи у людзох, односно їх емоцийох.

Мала даскельо самостойни вистави фотоґрафийох, а роботи єй були представени и на колективних виставох.

