Наш сотруднїк – Далибор Болдиш

Далибор Болдиш зоз Шиду прешлого року закончел Високу школу фаховних студийох за образованє воспитачох и дїловних информатичарох СИРМИЮМ у Сримскей Митровици, напрям – Дїловна информатика. Вецей як пол рока „фриленсує” на интернету, дзе, гвари, „налапал” даскельо добрих клиєнтох зоз Нємецкей, Америки, Шведскей, аж и зоз Сербиї.

За МАК пише уж треци рок, на цо реаґує зоз словами – „O my God… Ша, як кед би вчера було!” МАК теди глєдал особу хтора би писала о сучасней технолоґиї, а нє було анї младих хтори пишу за МАК зоз Сриму. Далибор ше, токлує, нашол як perfect fit и зоз задовольством прилапел буц часц часопису МАК.

Спочатку мал помоц при писаню текстох по руски, бо нє бешедує по руски одвше, а гвари же шицко цо научел, научел од паноца Владимира Еделинския Миколки и панїматки Наташи. Вони були главни лекторе пред тим як послал текст до МАК-у, а и тераз углавним нїґда нє пошлє текст без того да му го препатра. Додава и же вони нїґда нє поставяли питанє „як ши таке уж нє научел”, и нїґда го нє форсирали. Требало ше му уклопиц до швета, а вони му праве у тим помогли.

Гвари же людзе думаю же є з Керестура, бо приповеда ориґинал „по керестурски” и наглашує же потребна лєм моцна дзека же би ше научело даєден язик. А вон мал и кеди, и дзеку, и од кого ше научиц.

Твардо може потвердзиц же му писанє за МАК помогло же би усовершел фонт словох и руску ґраматику. Любел би писац и о младих зоз цалого Сриму, односно зоз шидскей Општини и зоз Сримскей Митровици, як цо уж раз и робел, та ше наздава же ище найдзе успишних, лєбо интересантних младих Сримцох зоз хторима направи интервю. Потамаль, остава при технолоґиї!

Член є Управного одбору КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. Попри тим, член є Младшей мишаней шпивацкей ґрупи, понеже, припознава, танцовац нє зна „аж на тельо же ганьба”. У Шпивацкей ґрупи су тройо хтори од початку у орґиналним составе, и пре тото ше барз цеши. Роби и зоз нову ґрупу дзецох, зоз хторима нєдавно наступали зоз представу „Алибаба и нєлапшни збойнїки”. Понеже вери же би вони потенциялно могли нашлїдзиц нашу културу и Дружтво у Сриме, бо, гвари, у тей хвильки нєт хто други, наисце вельо моци дава за тоти дзеци, на першим месце же би прилапели руски язик як свой и же би го научели, а и же би бул и пайташ, и учитель, и дахто кого запаметаю по добрим.

Тиж так, член є Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, гоч, гвари, наисце досц чежко позберац и орґанизовац дацо за младих Руснацох у Сриме.

