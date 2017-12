Уметносц як гоби – Ана Рац

Ани Рац з Руского Керестура фотоґрафия гоби коло штири роки. Вше любела опатрац красни фотоґрафиї, провадзела роботи велїх професийних фотоґрафох и тота уметносц ше єй барз попачела. З часом, гвари, спонтано и вона почала фотоґрафовац рижнородни хвильки през дзень, перше з мобилним телефоном, а познєйше себе купела и лєпши фотоапарат. Сцела би себе купиц професийни апарат и вецей научиц о тей уметносци, усовершиц ше, а можебуц ше уписац и на даяки курс фотоґрафиї. Затераз участовала на „Дньовковим” конкурсу за фотоґрафию, а пред даскельома роками єй робота була и наградзена, но, припознава же нїґда нє мала шмелосци приявиц ше на даяки озбильнєйши конкурси. Найволї фоткац природу и людзох, а понеже є активна у керестурским Каритасу, часто фотоґрафує и на збуваньох хтори вон орґанизує. Ана того року закончела штредню школу за Туристичного технїчара у Керестуре, а тераз є у Италиї, дзе усовершує италиянски язик и упознава ше з їх културу. Док ше враци, планує ше уписац на италиянистику.

